Tallinn lõpetab Tallinna Haigla projekteerimislepingu

Isamaa ja Reformierakonna Tartu linna koalitsiooniläbirääkimistel teatasid isamaalased eile, et plaanivad seista kõigi legaalsete vahenditega vastu Tallinna ühendhaigla rajamisele. Ühendhaigla juhiks saava Arkadi Popovi sõnul ei hakka Tallinna ja Tartu haiglad mingil juhul konkureerima.