Tagasi 29.10.25, 09:09 Arkadi Popov: paneb imestama, et Tartu poliitikud võitlevad Tallinna suurhaigla vastu Isamaa ja Reformierakonna Tartu linna koalitsiooniläbirääkimistel teatasid isamaalased eile, et plaanivad seista kõigi legaalsete vahenditega vastu Tallinna ühendhaigla rajamisele. Ühendhaigla juhiks saava Arkadi Popovi sõnul ei hakka Tallinna ja Tartu haiglad mingil juhul konkureerima.

Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov alustab novembrist tööd Tallinna ühendhaigla juhina.

Foto: Liis Treimann

“Ma võin kinnitada, et vähemalt praegune lahendus, mida me planeerime ja mida me – loodan väga – realiseerime mitme aasta jooksul, mitte kuidagi ei tohiks ohustada Tartu Ülikooli Kliinikumit ega Tartu Ülikooli,” ütles Arkadi Popov Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Patsiendid valivad ise, kuhu nad lähevad, ja kui nad elavad Tartu linnas, Lõuna-Eestis, ilmselgelt nad valivad pigem kodu lähedal olevad haiglad,” märkis Popov, keda paneb Tartu poliitikute vastuseis Tallinna ühendhaiglale imestama.

Intervjuus rääkis Popov Tallinna ühendhaigla loomise järgmistest konkreetsetest sammudest ja plussidest, mida suurhaigla loomine loob patsientidele ja laiemalt tervishoiusüsteemile. Samuti arutles Popov eriarstiabi paratamatust koondumisest suurtesse keskustesse ning avas ka, kuidas ta enda tervist suure töökoormuse taustal hoiab.

Küsis Aivar Hundimägi.