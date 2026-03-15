Põhja-Korea võltstöötajad skeemitavad tehisaruga end Euroopasse tööle

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis annab pankadele senisest selgemad ja laiemad võimalused maksepettuste tõkestamiseks, vähendades nii inimeste ja ettevõtete rahalist kahju ning tugevdades finantssüsteemi turvalisust.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.