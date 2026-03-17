Äri tapmisüksusega: Eesti firmaga seotud Vene partner osutus GRU salakeskuse sponsoriks

Tallinnas asuvad Gianni restoran ja Parroti baar ei ole enam ametlikult seotud Moskva kõrge ametniku Maksim Liksutovi endise abikaasa Tatjana Liksutovaga. Selgub ka, et Tatjana Liksutova võttis uue perekonnanime, osa vara on juba teise nimega.