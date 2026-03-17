Äri tapmisüksusega: Eesti firmaga seotud Vene partner osutus GRU salakeskuse sponsoriks
Vene eriteenistuste ülisalajast üksust, mis tegeleb poliitiliste mõrvade ja röövimistega, juhib oligarh Andrei Bokarev, kirjutas äsja The Insider. Tegu on Eestis tegutsenud Maksim Liksutovi pikaajalise äripartneriga, kes on üks omanikke firmas, millel on Eestiga tihedad sidemed.
Tallinnas asuvad Gianni restoran ja Parroti baar ei ole enam ametlikult seotud Moskva kõrge ametniku Maksim Liksutovi endise abikaasa Tatjana Liksutovaga. Selgub ka, et Tatjana Liksutova võttis uue perekonnanime, osa vara on juba teise nimega.
Moskva aselinnapea Maksim Liksutovi endise äripartneri Sergei Glinka ettevõte lõpetas eelmise aasta kahjumis. Põhjuseks nimetatakse sanktsioone Vene kemikaalidele ning tõsiasja, et riigiga ei saa ülekandeid teha.