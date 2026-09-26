Valge Maja tõmbub diislikütuse ekspordikeelu ideest tagasi

Nafta hind kukkus reedel ligi 3 protsenti, sest turgudel süvenes lootus USA ja Iraani vahelise konflikti vaherahu sõlmimiseks. Seda hoolimata kauplejate murest, et Jeemeni huuthide üha sagedamad rünnakud Saudi Araabia vastu võivad Lähis-Ida suurima tootja tarned ikkagi katki tõmmata.