Valge Maja tõmbub diislikütuse ekspordikeelu ideest tagasi

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon ei kavatse keelata diislikütuse eksporti, ütles vabariiklasest senaator Ted Cruz naftatööstuse esindajatele. Samal ajal otsib Valge Maja võimalusi kiiresti tõusnud diislikütuse hinna leevendamiseks, kirjutab Bloomberg.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks loobus Valge Maja diislikütuse ekspordikeelu ideest ja kuidas kommenteeris seda Ted Cruz;
- milliseid tagajärgi võiks USA võimalik ekspordipiirang Financial Timesi hinnangul tuua diisli hinnale ja maailmaturule.