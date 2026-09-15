Lightyeari juht ütleb, et kontorid tuleb ümber ehitada. “Kõik räägivad peagi valju häälega AI ja arvutiga”

AI toob kontorisse uue mure, sest tehisaru kõige efektiivsem kasutus on temaga rääkimine. “Kõik räägivad kontoris peagi oma arvutiga valju häälega,” ütles Eesti idufirma Lightyear juht Martin Sokk, kellest saab suure tõenäosusega Eesti järgmise miljardifirma üks omanik, kirjutab Personaliuudised.
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- kuidas kirjeldab Martin Sokk AI mõju kontoritele ja milliseid uusi tööruume võivad ettevõtted peagi vajada;
- millistes töödes kasutab Lightyear juba tehisaru ning miks peab Sokk viimase aasta arengut Eesti tehnoloogiafirmade jaoks murranguliseks.