Raadiohommikus: robotid ja tehisaru vallutavad Eesti tööstust

Pärast kella 9 algavas saatetunnis annab intervjuu tööstusautomaatika ja ärianalüütika lahendustele keskendunud ettevõtte DigiLead omanik ja juht Lauri Eensalu ning sõna saab Äripäeva raadio saate "Fookuses: Tark tööstus" saatejuht Mart Valner.

Hommikuprogrammi teevad Neeme Korv, Lauri Leet ja Simona Zeno. Uudistetoimetaja on Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Fookuses: tark tööstus”.

Seekordne saade läheb otse-eetrisse Eesti suurimalt tööstussündmuselt Tark tööstus 2026 konverentsilt Kultuurikatlas. Kuhu on Eesti tööstus liikumas, millised on ootused ja kuidas peaksime oma tööstust targemaks juhtima on vaid mõned teemad, mis arutluse alla tulevad. Saates avavad oma mõtteid majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, aasta tööstus 2024 Katre Kõvask, Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu esimees Oliver Mets ja Saksa Automaatika juht Ats Alupere.

Saatejuht on Mart Valner.

12.00–13.00 “Sisuturundussaade: Password”.

Külas on sündmusagentuuri Hype kaasasutaja ja juht Neeme Kari. Räägime, kuidas on ettevõtteüritused muutunud peost strateegiliseks tööriistaks, miks avalikkus neid kriitiliselt tajub ning kuidas sündmused aitavad kasvatada usaldust ja meeskonnatunnet. Arutame ka kliendiürituste rolli ja valdkonna tulevikku.