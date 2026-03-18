Raadiohommikus: robotid ja tehisaru vallutavad Eesti tööstust

Hommikuprogramm läheb seekord eetrisse Tallinnast Kultuurikatlast, kus enam kui 700 külalist tulevad kokku konverentsile "Tark tööstus 2026". Kõikvõimalikud nutikad tööstuslahendused on ka intervjuude ja arutelude fookuses.
- Tööstusrobot.
- Foto: Julia-Maria Linna
Jutud otse-eetris lähevad lahti nagu ikka kell 6.45. Alates kell 7.05 aitab konverentsi põhiteemasid avada ning tööstuse automatiseerimise seisu analüüsida Äripäeva teemaveebi Tööstusuudised.ee juht ning konverentsi peakorraldaja Harro Puusild.
Kell 7.40 tuleb stuudiosse endine Tööandjate Keskliidu juht, praegune OIXIO Advisory ärivaldkonna vedaja Arto Aas
, kes endise tipp-poliitikuna saab hinnata ka riigimeeste ja -naiste suutlikkust mõista tänapäevaseid tööstustrende – ikka selleks, et riik saaks luua soodsama ärikeskkonna.
Kella 8 ja 9 vahel on mikrofoni ees TalTechi tehisaru ja robootikakeskuse juht Katre Eljas
, Barruse tegevjuht Martti Kork
, Mindworks Industries partner ja strateeg Kaspar Loit ning Wolf Groupi tootmisdirektor Ivo Laan
.
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Pärast kella 9 algavas saatetunnis annab intervjuu tööstusautomaatika ja ärianalüütika lahendustele keskendunud ettevõtte DigiLead omanik ja juht Lauri Eensalu
ning sõna saab Äripäeva raadio saate "Fookuses: Tark tööstus" saatejuht Mart Valner.
Hommikuprogrammi teevad Neeme Korv, Lauri Leet ja Simona Zeno. Uudistetoimetaja on Kristjan Kurg.
Saatepäev jätkub nelja saatega:
10.00–11.00 “Fookuses: tark tööstus”.
Seekordne saade läheb otse-eetrisse Eesti suurimalt tööstussündmuselt Tark tööstus 2026 konverentsilt Kultuurikatlas. Kuhu on Eesti tööstus liikumas, millised on ootused ja kuidas peaksime oma tööstust targemaks juhtima on vaid mõned teemad, mis arutluse alla tulevad. Saates avavad oma mõtteid majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, aasta tööstus 2024 Katre Kõvask, Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu esimees Oliver Mets ja Saksa Automaatika juht Ats Alupere.
Saatejuht on Mart Valner.
12.00–13.00 “Sisuturundussaade: Password”.
Külas on sündmusagentuuri Hype kaasasutaja ja juht Neeme Kari. Räägime, kuidas on ettevõtteüritused muutunud peost strateegiliseks tööriistaks, miks avalikkus neid kriitiliselt tajub ning kuidas sündmused aitavad kasvatada usaldust ja meeskonnatunnet. Arutame ka kliendiürituste rolli ja valdkonna tulevikku.
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Saadet juhib Hando Sinisalu.
13.00–14.00 “Ruutmeetrite taga”.
Saates räägime korterite flippimisest. Uurime, milline on korteri ostja, selle renoveerija ja edasimüüja tegevuse loogika praegusel turul, millised korterid pakuvad sellel teel parimat tootlust ning milline on turu nõudlus remonditud korterite osas. Saates räägib renoveerimisega tegeleva Livit Kinnisvara asutaja Taavi Mägiga ning oma kommentaari annab ka Uus Maa Pro maakler ja juhatuse liige Algis Liblik.
Saadet juhib Lauri Leet.
15.00–16.00 “Müüt või tõde”.
Kas me tõesti tahame ehitada oma energiajulgeoleku üles importkütustele, imestas Tallinna Tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi direktor, professor Alar Konist saates "Müüt või tõde?" Saates tulevad kõne alla põlevkivi energia keskkonna saastamise müüdid ja tõde, samuti energiasageduse hoidmine, juhitava energia müüdid ja tõde ning energiast ilmajäämine. Seda paljuski paljumaterdatud põlevkivi võtmes.
Saatejuht on Siim Sultson.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
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