Utilitas avas Jõgeval soojussalvesti, et vabaneda maagaasiga kütmisest
Soojatootja Utilitas avas kolmapäeval Jõgeval energiatootmise laienduse, mis suurendab kaugkütte varustuskindlust, muudab energiatootmise paindlikumaks ja efektiivsemaks ning vähendab maagaasi kasutamist.
Keskmisest 5 kraadi külmem jaanuar tõi soojatootjatele kaasa vajaduse toota kohati enam kui kolmandiku võrra rohkem sooja ning selleks kasutatakse odavama puiduhakke asemel kallimaid alternatiive, selgub saatest “Energiatund”.
Tänavune krõbe talveilm tuletab meelde, kui oluline on ehitada Eestis töökindlaid ja efektiivseid kaugküttevõrke. Varustuskindluse ja riigi julgeoleku seisukohalt on kriitilise tähtsusega, et meie soojusallikad oleks juhitavad, töökindlad ja võimalikult vähe sõltuvad imporditavatest energialiikidest, kirjutab Ollmann GR OÜ soojusenergeetika insener ja energiatõhususe spetsialist Olavi Tutt.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.