Tuuleparkidega tegelevad ametnikud saadetakse rahvaga suhtlemise treeninglaagrisse

Märjamaa vallast võib saada Eesti suurim tuulikuala. Sügisel algavate arutelude eel saadetakse ametnikud nn treeninglaagrisse, et kogu meeskond oleks parimas valmisolekus enne rahvaga suhtlemist.
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artiklit lugedes teada:
- miks saadab Märjamaa vald tuuleparkidega tegelevad ametnikud enne sügisesi vaidlusi suhtlemise treeninglaagrisse;
- kuidas kommenteerivad Marko Pomerants ja vallavanem Triin Matsalu kriitikat, et vald püüab vähendada avalikkuse vastasseisu;