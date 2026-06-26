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Tuuleparkidega tegelevad ametnikud saadetakse rahvaga suhtlemise treeninglaagrisse

Märjamaa vallast võib saada Eesti suurim tuulikuala. Sügisel algavate arutelude eel saadetakse ametnikud nn treeninglaagrisse, et kogu meeskond oleks parimas valmisolekus enne rahvaga suhtlemist.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:

  • miks saadab Märjamaa vald tuuleparkidega tegelevad ametnikud enne sügisesi vaidlusi suhtlemise treeninglaagrisse;
  • kuidas kommenteerivad Marko Pomerants ja vallavanem Triin Matsalu kriitikat, et vald püüab vähendada avalikkuse vastasseisu;
Märjamaa vallavalitsus võttis appi kommunikatsioonibüroo Powerhouse, et valmistada ametnikud paremini ette sügisel algavateks tuuleparkide aruteludeks. Fotol on hiljuti toimunud tuuleparkideteemaline rahvakoosolek Kehras.
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