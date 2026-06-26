Tuuleparkidega tegelevad ametnikud saadetakse rahvaga suhtlemise treeninglaagrisse

Märjamaa vallast võib saada Eesti suurim tuulikuala. Sügisel algavate arutelude eel saadetakse ametnikud nn treeninglaagrisse, et kogu meeskond oleks parimas valmisolekus enne rahvaga suhtlemist.

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