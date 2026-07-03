“Toit ei peaks olema luksus.” Kas Eesti peaks toiduainete käibemaksu alandama?

Eesti erinevalt Lätist ja enamikust Euroopa Liidu riikidest toiduainete käibemaksu alandada ei plaani, ja selleks on ekspertidel tuua mitu argumenti, aga ettevõtjate arvates oleks maksulangetusest kasu.
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- miks peavad Pavel Gurjanov ja Oleg Gross käibemaksu langetamist vajalikuks just praeguses hinnasurves;
- mida hoiatavad Eesti Panga, Swedbanki ja Luminori ökonomistid riigieelarve ja teiste maksude võimaliku tõusu kohta;