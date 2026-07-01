Lätis langeb täna põhitoiduainete käibemaks

Eesti majandus oleks mugavalt naasnud kasvurajale, aga nüüd heidab varju juba uus sõda. Lähitulevikus tuleks OECD hinnangul Eestil aga tõsta makse ning investeerida rohkem õppesse, mis aitab tehisaru laiemalt kasutusele võtta.
Eesti toidutootjad seisavad silmitsi viimaste aastate kõige tugevama kulusurvega, kuid kriisi ajal sõltub toidujulgeolek sellest, kas riik aitab säilitada tootmisvõimekust või kasvatab ettevõtete koormust veelgi, kirjutab Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp.
Mitmesugustele toidukaupadele madalama käibemaksumäära kehtestamine on tehniliselt võimalik, kuid sel on vähe mõtet ning tulude ümberjaotamiseks leidub palju paremaid viise, kirjutab TalTechi makroökonoomika professor Karsten Staehr.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.