Zelenskõi vahetab massimeeleavalduste järel välja Ukraina relvajõudude ülema

Venemaa otsus peatada diislieksport, piiratud rafineerimisvõimekus ja Ukraina rünnakud Vene energiataristule hoiavad kütuse hinna maailmaturul jätkuvalt kõrged, rääkis Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Oleg Ossinovskile kuuluva Skinest Gruppi käive ja kasum vähenesid 2025. aastal enam kui 10%. Ärimees seostab seda Euroopa raskete tööstusharude kriisiga ning näeb praegusest olukorrast vaid üht väljapääsu – sõja lõppu Ukrainas. Samas on Iraani kriis olnud kasulik tema projektile Gruusias.
Euroopa Komisjon sõlmis Ukrainaga kaitsetööstuspartnerluse, pani aluse Euroopa Liidu ja Ukraina drooniliidule ning maksis 90 miljardi euro suuruse Ukraina toetuslaenu raames välja miljard eurot, et toetada Ukraina droonivõimekust.
Tehisintellekt suudab juba praegu täita paljusid alustavate IT-spetsialistide tööülesandeid, aidates ettevõtetel kulusid kokku hoida ja tööd tõhusamalt korraldada. Ent lühiajalise kokkuhoiu kõrval tuleb mõelda ka tulevikule: kui ettevõtted loobuvad noorte arendajate palkamisest, võib mõne aasta pärast tekkida puudus kogenud spetsialistidest. Kuidas kasutada tehisintellekti võimalusi nii, et tänased otsused ei kahjustaks ettevõtte pikaajalist konkurentsivõimet?