Tagasi Tarmo Kärsna: Ukraina rünnakud Venemaa vastu tõstavad diisli hinda Venemaa otsus peatada diislieksport, piiratud rafineerimisvõimekus ja Ukraina rünnakud Vene energiataristule hoiavad kütuse hinna maailmaturul jätkuvalt kõrged, rääkis Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna. Hommikuprogramm Peatükid

Kärsna märkis, et kuigi toornaftat on turgudel piisavalt, on probleem selle töötlemises, sest Venemaa on suuruselt teine eksportija ja ekspordikeelu tõttu kadus miljon barrelit päevas.

“Pinged on tegelikult jõudnud valmistoodangusse ning maailmaturult on suur tükk lihtsalt välja läinud,“ selgitas ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis. See tähendab, et Euroopa peab nüüd sama koguse pärast võistlema teiste riikidega, kes varem Venemaalt ostsid, mis mõjutab otseselt hinda. Kärsna lisas veel, et Ukraina rünnakutel Venemaa energiataristu pihta on samuti suur mõju maailma kütuseturule.

Intervjuus rääkis Kärsna ka Hiina rollist kütuseturul, järgmise aasta kütuse hindadest, kuidas poliitilised otsused ja CO2-maksud mõjutavad ettevõtete pikaajalisi plaane ning miks Norra hinnad on hetkel soodsamad