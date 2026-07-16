Ossinovski kesisest aastast: “See on Ukraina sõja tagajärg. Loodame, et sõda lõppeb”

Oleg Ossinovskile kuuluva Skinest Gruppi käive ja kasum vähenesid 2025. aastal enam kui 10%. Ärimees seostab seda Euroopa raskete tööstusharude kriisiga ning näeb praegusest olukorrast vaid üht väljapääsu – sõja lõppu Ukrainas. Samas on Iraani kriis olnud kasulik tema projektile Gruusias.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks seob Oleg Ossinovski Skinesti käekäigu nii otseselt Ukraina sõja lõpuga ja mida ta peab oma plaaniks A;

kuidas püüab Skinest langeva nõudluse kiuste käivet ja rahavoogu hoida ning miks investeeritakse ikkagi veduritesse ja vagunitesse;