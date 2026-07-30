Leis ootab Tallinna lennujaamalt rohkem lennuühendusi

Läti lennufirma Air Balticu kehv finantseis, valitsuse surve ning reitinguagentuuri hoiatus maksejõuetuse lähenemisest külvavad taas pankrotihirmu. Kui peaks juhtuma halvim, on lootust raha tagasi saada vaid klientidel, kes tegid juba ostuhetkel õiged valikud.
Tarkvara ostmine on lihtne, kuid vale valik ja puudulik juurutamine jätavad ettevõtte sageli olukorda, kus kallis lahendus ei too loodetud väärtust. Uue süsteemi edukas käivitamine ei ole IT-projekt, vaid eeldab teadlikke juhtimisotsuseid, eesmärkide seadmist ja valmisolekut seniseid tööprotsesse muuta.