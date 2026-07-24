Air Balticu pankrotioht suureneb. Reisija võib päästa vaid õige valik pileti ostul

Läti lennufirma Air Balticu kehv finantseis, valitsuse surve ning reitinguagentuuri hoiatus maksejõuetuse lähenemisest külvavad taas pankrotihirmu. Kui peaks juhtuma halvim, on lootust raha tagasi saada vaid klientidel, kes tegid juba ostuhetkel õiged valikud.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millise piletiostu viisi puhul on Air Balticu võimaliku pankroti korral suurim lootus raha tagasi saada;
- mida soovitavad Kristina Tammaru ja Tuuli Pärenson teha enne reisi, et end maksejõuetuse riski vastu paremini kaitsta;