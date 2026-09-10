Euroopa Keskpangalt oodatakse täna intressitõusu

USA aktsiaturg tegi neljapäeval tugeva tõusu, kui Föderaalreservi juhi Christopher Walleri optimistlikud kommentaarid inflatsiooni kohta vähendasid investorite ootusi, et keskpank võiks septembris taas intressimäärasid tõsta.
Sügis tõotab tulla makromaailmas palav: keskpankadel on surve intresse tõsta, maailma riikide võlakirjade intressid on üsna raketina üles läinud ja on paslik aeg küsida, millisesse valgusesse paneb see Eesti oodatava riigieelarve.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?