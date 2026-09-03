Wall Streetil taandus intressihirm ja tehnoloogiaaktsiad rallisid
USA aktsiaturg tegi neljapäeval tugeva tõusu, kui Föderaalreservi juhi Christopher Walleri optimistlikud kommentaarid inflatsiooni kohta vähendasid investorite ootusi, et keskpank võiks septembris taas intressimäärasid tõsta.
Tesla avalikustab neljapäeval Texases toimuval üritusel oma kahekohalise Cybercabi, mida ettevõtte tegevjuht Elon Musk peab võtmetegijaks püüdlustes tõusta juhita sõidukite turu liidriks, vahendab Reuters.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.