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Wall Streetil taandus intressihirm ja tehnoloogiaaktsiad rallisid

USA aktsiaturg tegi neljapäeval tugeva tõusu, kui Föderaalreservi juhi Christopher Walleri optimistlikud kommentaarid inflatsiooni kohta vähendasid investorite ootusi, et keskpank võiks septembris taas intressimäärasid tõsta.
Riskijulguse kasvust said hoogu ka teised varaklassid. Bitcoin kallines üle 5% ning tõusis ka kulla hind.
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