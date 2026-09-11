Venemaa võimud kuulutasid Delovõje Vedomosti ajakirjaniku välisagendiks

Äripäeva ajakirjanikud pakkusid lugejatele eelmisel aastal Eesti parimate sekka kuuluvaid artikleid, fotosid ja kujundusi. Tipptasemel tunnustust sai täna õhtul ka Äripäeva venekeelne sõsarleht Delovõje Vedomosti ja esimene maakonnaveeb Lääne-Virumaa Uudised.
Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.