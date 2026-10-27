Läti arendaja hoiatab: eestlased ostavad Riias maad riskantselt kallilt

“Mõned eestlased, kes siia turule tulevad, on väga julged,” hoiatas Läti kinnisvaraarendaja Riia arendusturgu vallutavaid Eesti ettevõtjaid. Eestlased ise jäävad kahtlustele ja tihedale konkurentsile vaatamata oma plaanidele kindlaks.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks hoiatab Voldemars Silins, et eestlased ostavad Riias maad liiga julgelt ja kuidas see teiste arendajate jaoks hindu üles surub;
- kas Riia uusarenduste turgu ähvardab ülepakkumine või näitavad müüginumbrid hoopis, et Eesti arendajate riskid võivad end ära tasuda.