Läti arendaja hoiatab: eestlased ostavad Riias maad riskantselt kallilt

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Suur uusarenduste ülevaade

Järgmise kahe aasta jooksul valmib Tallinnas ja selle lähivaldades vähemalt üle 4100 uue kodu, kuid praegune müügitempo jääb sellele selgelt alla. Arendajad tunnistavad, et laojääk on liiga suur, kuid ka pidurit tõmmata on raske.