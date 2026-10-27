Tööturu-uurijad: noorte töötus on tööandjate, haridussüsteemi ja riigi ühine vastutus

Kui me tahame viie või kümne aasta pärast rääkida tugevast inseneride, tarkvaraarendajate jt spetsialistide järelkasvust, siis peame juba praegu looma noortele rohkem võimalusi, kirjutavad Milttoni ja Antropoloogia Keskuse koostöös valminud noorte tööturu-uuringu projektijuhid Eva-Maria Kangro ja Liina Maria Lepik.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: milliseid konkreetseid samme pakuvad Eva-Maria Kangro ja Liina Maria Lepik välja, et noorte esimene erialane töökoht oleks tööandjale vähem riskantne;

kuidas peaksid tööandjad, koolid ja riik muutma praktikaid ning värbamist, et noorte töötus ja oskustööjõu puudus enam üksteist ei võimendaks.