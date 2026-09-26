Põhja-Soomes algab suusahooaeg. Kahaneval turul ujuvad kaks keskust vastuvoolu

Soome suusakeskuste külastatavus on vähenenud juba kolmandat aastat järjest. Samal ajal on riigi suurimad keskused Levi ja Ruka suutnud külastuspäevade arvu kasvatada ning suureneb turistide osakaal, kirjutab Kauppalehti.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas suutsid Levi ja Ruka kahaneval turul külastusi kasvatada ning millist rolli mängis selles välisnõudlus;

mida ütles Levi juht Jouni Palosaari uue hooaja broneeringute, kasumlikkuse ja 18 miljoni euro suuruste investeeringute kohta.