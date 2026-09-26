Bisly sõlmis 29 miljonit dollarit väärt lepingu. “Mis tõi meile edu Euroopas, on valmis USA turuks”

Eesti automaatikaettevõte Bisly sõlmis 28,7 miljonit dollarit väärt lepingu New Yorgi hoonetehnoloogia edasimüüja ning integraatoriga Bisly lahenduste pakkumiseks Ühendriikides. See on suurim partnerlustehing, mille Bisly
on väljaspool Euroopat sõlminud, kirjutab Äritehnoloogia.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas plaanib Bisly 28,7 miljoni dollari suuruse lepingu toel USA turul läbi lüüa ja millise eelise tõi Ants Villi sõnul neile edu Euroopas;
- miks näeb Bisly suurimat kasvuvõimalust just korterelamutes ja segakasutusega hoonetes ning mida ootab ettevõte New Yorgi turult.