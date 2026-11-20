Efektiivseks kriisijuhtimiseks on vaja selgeid rolle, ettevalmistatud asendajaid, ühiselt läbi harjutatud tegevusi ning teadmist, millised võimalused ja piirid seab seadus, kirjutab advokaadibüroo TEGOS advokaat Triin Kaurov.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas aitab Triin Kaurov tööandjal läbi mõelda, kes hoiab elutähtsa teenuse töös siis, kui võtmetöötaja kriisi ajal puudub;
- millised õigused ja piirid annab uus seadus tööandjale kriisiolukorras tööaja, puhkuste ja võtmetöötajate rollide ümberkorraldamisel.