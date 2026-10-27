Riigikogu liige Liina Kersna teeb poliitikast pausi

3–5 protsendipunkti võrra võib kantsler Jonatan Vseviovi peaministrikandidaadiks asumine raadiosaate "Äripäev eetris" saatejuhtide hinnangul tõsta sotsiaaldemokraatide toetust valimistel. Praeguse 20% toetuse juurest viiks see erakonna järgmisesse liigasse.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.