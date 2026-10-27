Rail Balticu edasilükkamine säästab lähiaastatel miljardi. Ehitajatel tuleb loodetud lepingutest suu puhtaks pühkida

Rail Balticu valmimisaja nihutamine 2034. aastasse tähendab tööde edasilükkamist enam kui miljardi euro eest ning Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil loodab Eesti küsida projekti katteks 1,7 miljardit eurot.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas mõjutab Rail Balticu nihkumine 2034. aastasse Eesti ehitusturgu ja milliseid lepinguid peavad töövõtjad nüüd korstnate jahtudes maha kandma;
- mida ütles Anvar Salomets selle kohta, millal saab Pärnusse rongiga ning kui kindel on Eesti lootus saada projektile Euroopa Liidult 1,7 miljardit eurot.