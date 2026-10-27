Juhan Lang: Anthropic süütas tehnoloogiainvestorites uue lootuskiire
Tehisarufirma Anthropicu börsidokument andis AI-taristuettevõtete investoritele põhjust optimismiks, sest see viitas arvutusvõimsuse ja mälu nõudluse jätkuvale kasvule, ütles Äripäeva investortoodete juht Juhan Lang.
USA aktsiaturud lõpetasid esmaspäeva kindlas rohelises. Investoritele süstis optimismi Anthropicu avalikustatud börsilemineku prospekt, mis puhus tehnoloogiasektorile uue hoo sisse. Turuosaliste fookuses on samal ajal tehnoloogiagigantide tulemustesadu ning Föderaalreservi sellenädalane intressiotsus.
USA aktsiaturud alustasid uut nädalat tõusuga. Investorite tähelepanu keskmes on tehisintellekti hiiu Anthropicu värskelt avalikustatud börsiplaan, tehisintellektisektori tihe tulemustenädal ning Föderaalreservi oodatav intressiotsus.