Välispoliitika asjatundja: Iisraeli valimised rahu Iraaniga ei too

USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemispäeva miinuses, mida vedasid eelkõige tehnoloogiasektori aktsiad. Turuosalised analüüsivad elektriautode tootja Tesla ja sotsiaalmeediakontserni Meta värskeid kvartalitulemusi, samal ajal kui nafta hind tõusis Lähis-Ida pingete tõttu viimase viie kuu kõrgeimale tasemele.
Edukas ettevõte ei sünni üksnes heast ideest ning kiire kasv ei tähenda alati muretut tulevikku. Äripäeva raadio saates „Ettevõtlik Tallinn“ räägivad oma kogemustest kaks Tallinna ettevõtlusauhindadel tunnustatud ettevõtjat: särava startija tiitliga pärjatud Fumé restorani eestvedaja Martti Siimann ning Tallinna tootja tunnustuse pälvinud tehnoloogiaettevõtte Rantelon esindaja Karl Taklaja.