„Midagi läheb tõlkes kaduma.“ Kommunikatsioonieksperdid näevad börsifirmade suhtluses suurt puudujääki

Üks investor müüs Tallinna börsil noteeritud ettevõtte aktsia maha, sest selle hind ei tõusnud. Ometi maksis ettevõte korralikku dividendi. Ligi 15 aastat Nasdaqi Balti börside juures töötanud Ott Raidla sõnul näitab see, kuidas investorite ootused ja ettevõtte tegelik investeerimislugu võivad teineteisest mööda minna.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks ei pruugi korralik dividend investorit veenda ja kuidas Ott Raidla sõnul ettevõtte investeerimislugu ootusi kujundab;

mida soovitavad Ott Raidla ja Rainer Laurits börsifirmadel teha, et jaeinvestor mõistaks paremini ettevõtte tulevikku ja võimalikku tootlust.