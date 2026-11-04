Varane Wiiralt ja Kaug-Ida vaated: Vernissage’i sügisoksjonil on kõrgeim alghind 45 000 eurot

Kunstigaleriide sügisoksjonid kerivad ennast taas käima. Eesti Kunsti Oksjoni sügisoksjon lõppes äsja, saabuva nädalavahetusega võtab üle Vernissage. Silma jääb sealt aga näiteks Malle Leis, kelle ühe teose alghind on 3500 eurot, teisel aga 29 000 eurot. Kuidas nii?
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks võib sama kunstniku ühe teose alghind olla mitu korda kõrgem kui teisel ja kuidas Kristiina Radevall seda selgitab;
- millised autorid ja tööd tõusevad Vernissage’i sügisoksjonil esile ning kuhu võib kollektsionääride huvi praegu liikuda.