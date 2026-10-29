Keldo teeb ettepaneku 45miljoniseks energiakriisi abipaketiks
Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo tegi ettepaneku valmistada talveks ette kolm toetusmeedet, mida saaks vajaduse korral kiiresti rakendada, kui elektri-, gaasi- või kaugküttehinnad peaksid oluliselt tõusma.
Küberrünnakutest, andmeleketest ja uutest turvanõuetest räägitakse hommikust õhtuni. Ometi näitavad nii värsked intsidendid kui ka statistika, et ettevõtete tegelik kaitstus ei ole jutule järele jõudnud. Prominioni infoturbeekspert Ekke Einberg kirjutab, et probleem pole enam selles, nagu ettevõtted poleks ohtudest kuulnud. Pigem on sellest tüdimus ning arvatakse, et infoturvalisusega on juba tegeletud, sest vajalik dokument on olemas või mõni nõue täidetud.