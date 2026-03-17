Tsahkna Jeruusalemmas: meil on võimekus USA aitamiseks, kui seda palutakse

Kuna USA sõjaline operatsioon Iraanis on kehvasti ette valmistatud ja nii USA võimuharude kui ka globaalsete liitlastega kooskõlastamata, ei torma liitlased Donald Trumpi üleskutsete peale pea ees selle konfliktiga liituma, rääkis Euroopa Parlamendi liige Sven Mikser.