Rohkem üksmeelt ja vähem hirmutamist

Uuel aastal ei lähe kõik korraga paremaks ega ka halvemaks. Oluline on leida tasakaal ühiskonnas, sest ilma koostööta on miljonilisel rahval keeruline püsima jääda, kirjutab Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Kaarel Ots Foto: Liis Treimann

Peale musta ja valge on värve rohkem, oluline on neid õigesti kombineerida, et tulemus oleks silmale kena vaadata – teha läbimõeldud ja julgeid valikuid, olla otsustes vaba, kuid omada julgust vastutada. Oluline on pikk vaade – kuidas me saame väärikalt hakkama 10 ja 100 aasta pärast. Tulude suurendamisest ei saa siinkohal üle ega ümber, sest ilma selleta ei ole midagi ümber jagada. Arengust peab osa saama võimalikult tasakaalustatult kogu ühiskond.