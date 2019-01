Jaan Kaplinski: oleme ületanud punase joone

Alanud aastat iseloomustab süvenev konflikt maailma suurvõimude vahel, kuid tõeline oht peitub meid üha reaalsemalt ähvardavas ökokatastroofis, leiab kirjanik Jaan Kaplinski.

Jaan Kaplinski Foto: Raivo Tasso, Delfi / Eesti Ajalehed

Maailmapoliitikas möödunud aasta väga suuri üllatusi ei toonud – kuskil sõditi, kuskil nälgiti, kuskil sõlmiti leppeid, kuskil murti neid, kuskil mässati, kuskil valiti uusi presidente, parlamente. Nagu ikka. Ent selle üpris tavalise pinna all on märgata pinevuse kasvu ja suuremate konfliktide, isegi suurema sõja võimalust. Usun, et president Donald Trumpi ajal on Ameerika Ühendriigid asunud intensiivsemalt tegutsema oma kauaaegsete eesmärkide saavutamiseks. Mis on täieliku ülemvõimu, ainuvalitsuse saavutamine maailmas.