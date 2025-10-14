Indrek Ibrus: kui riik loobub kultuurist, siis peavad linnad selle üles korjama

Me peame lahti saama algupäraselt marksistlikust teesist, et ühiskonna arengut veab majandus ning kultuur pole oluline. Ent kuniks riigivalitsusel on prioriteedid paigast ära ja arusaamised puudulikud, saavad omavalitsused – eriti linnad – kultuuri oma vastutusalaks teha, kirjutab Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus Äripäeva essees.
- Kultuuritöötajate streik 2024. aasta suvel. Pilt on illustreeriv.
- Foto: Andras Kralla
Mina hakkasin näiteks välismaa lehti lugema juba nooruses, umbes 1928. aastal Postimehe toimetuse ooteruumis. Seal olid lehed. Kõigepealt võtsin ette Neue Zürcher Zeitungi, mida loen siiamaani. Loen või sirvin praegu New York Timesi, Herald Tribune’i, Financial Timesi, The Wall Street Journalit, Rootsi lehti, ajakirjadest Forbesi, Newsweeki, Time’i ja teisi. Lugedes tekivad ideed, hommikul ärkad üles ja mõtled, mis assotsiatsioonid on tekkinud. Et äkki oleks sealt võimalik midagi teha.
Nii et ajakirjandusel on teie äritegevuses olnud ideede inspireerimisel oluline roll?
Väga oluline, väga oluline! Meedia on mul aidanud olla kursis olevikuga ja ma olen selle põhjal suutnud näha tendentse ja selle põhjal järeldusi teha tuleviku kohta. Kes tahab äri teha, peab lehti lugema.
Nii rääkis Postimehe tollasele ajakirjanikule Toomas Mattsonile 1998. aasta 4. mail Jaan Tõnissoni poeg Heldur Tõnisson. Aastakümneid üle ilma suurejoonelist äri teinud mees, tolle aja üks rikkamaid eestlasi.
Mida ta ütleb – ajakirjandus on tähtis. Sellest sõltub üksikute äriedu, laiemas vaates aga majanduskasv. Igasugune teave ja sisu, mis avardab mõtlemist ja aitab näha seoseid, mis inspireerib ja aitab ette kujutada uut, on aluseks innovatsioonile, uuendustele, marginaalidele, tootlikkusele ja kasvule.
Sellest saame kokku võtta, et majanduskasv lähtub esimeses järjekorras infokeskkonnast ja tähendusruumist – selle kvaliteedist ja rikkusest.
.
Teisel viisil ma seda juba kevadel Eesti Üliõpilaste Seltsi XXI albumis, ERRi poolt reprodutseerituna
näitasin. Seda, kuidas me peame lahti saama algupäraselt marksistlikust teesist, et ühiskonna arengut veab majandus. Selle asemel tuleb õppida ühiskonda ja majandust nägema komplekssüsteemina, kus olulistes tingivates rollides on kommunikatsioonikeskkond ja kultuur – need süsteemid, kus leiavad aset info- ja mõttevahetus. Kus kerkivad tähendused, mis annavad ideid ja suundi.
Kultuur söögu muru
Miks ma sellest taas kirjutan? Sest kultuuriminister Heidy Purga rääkis intervjuus Vilja Kiislerile (Delfi, 10.10.2025
) nõnda: „Praegune valitsus töötab majanduse ja kaitse heaks, see ei ole kellelegi üllatus.” Selle kõrvalsõnum on, et valitsus ei tööta kultuuri heaks, näpistab kultuuri niigi kõhnast leivakotist üha ja aina vahendeid. Kultuur söögu muru, sest see pole oluline.
