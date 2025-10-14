Tagasi 14.10.25, 10:59 LHV analüütik: USA aktsiaturge ähvarab korrektsioon, kuid küll Trump selle tagasi pöörab USA presidendi Donald Trumpi ja teiste maailma liidrite trikkide taustal valitseb aktsiaturgudel pidevalt korrektsiooni oht, kuid Trump ei karda järele anda või oma otsuseid tagasi pöörata, kui aktsiaturud või majandus kiiva kiskuma hakkavad, rääkis LHV makroanalüütik Triinu Tapver.

LHV makroanalüütik Triinu Tapver näeb, et USA ja Hiina kaubandussõjas juhib mängu Hiina.

Foto: Liis Treimann

“Järgnevatel kuudel, võib-olla isegi – ma ei tea, kas ma julgen niimoodi spekuleerida – aastatel on endiselt jalgealune ebakindel, sest siin kindlat ju tegelikult mitte midagi ei ole. Vaatame neid riigijuhte,” kirjeldas Tapver Äripäeva raadio hommikuprogrammis investorite väljavaateid.

Näiteks Hiina teatas hiljuti, et tahab hakata muldmetallide eksporti piirama. Sellest saaks loomulikult pihta USA aktsiaturge vedav kiibi- ja tehnoloogiasektor, nentis Tapver. Samas on muldmetallide turul Hiina jõuõlg selgelt suurem ja Trumpil ei jää muud üle kui Hiina mängu mängida, lisas ta.

Intervjuus selgitas Tapver pikemalt, miks ta ei julgeks panna raha USA tehnoloogiasektori aktsiatesse ja mis varaklass on talle tänavu korraliku tootluse toonud. Samuti arutles ta USA ja Hiina suhete üle ning spekuleeris, kuidas võib USA valitsuse tööseisak praegu Trumpi plaanidele kaasa aidata.

Küsis Mai Kroonmäe.