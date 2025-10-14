Tagasi 14.10.25, 16:55 “Excelis nägi see kohutav välja.” Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust Äsja Tallinna südalinnas valminud Arteri kvartalis on põrandapinda vähem, kui võinuks. Kallima lahenduse pealt loodab Kapitel pikaaegse omanikuna hiljem kasu lõigata.

Kapiteli juht Taavo Ojala toob Arteri kvartali juures välja teadlikult kallimad ja kvaliteetsemad lahendused. Arendus läks tervikuna maksma 160 miljonit eurot.

Foto: Andras Kralla

Saates “Eetris on ehitusuudised” sõnas Arteri kvartalit ehitanud Merko Ehitus Eesti juht Jaan Mäe , et esmakordselt ehitati Tallinnas tõstetud põrandatega büroo, mis on kallis lahendus, aga võimaldab põrandate all lihtsa vaevaga vajalikke kommunikatsioone ringi vedada, et siis muuta bürooruumide planeeringut ja olemust.

“Ohverdasime peahoones lausa kaks korrust, sest tõstetud põrandad vähendasid mõnevõrra korruste puhaskõrgust, aga meil oli väga selge soov ja eelistus ikkagi arendada hoone, kus korruste puhaskõrgus oleks märkvisväärne,” sõnastas Kapitel i juht Taavi Ojala

Tema sõnul muudeti seeläbi ka esialgset projekti ning Excelis nägi see muudatus välja kohutav, kuna üüripindade vähenedes muutus ka potentsiaalne üüriutulu väiksemaks. “Loodame, et muudatused annavad meile pikaajalise edu tulevikus, et kvartalis oleks suur täituvus 10 ja 15 aasta pärast.”

Artikkel jätkub pärast reklaami

Arteri kvartali 160 miljoni eurosest kogumaksumusest läks ehituseks ligikaudu 90%. Ehitaja Merko Ehituse ja Kapiteli vahel sõlmiti avatud arvetega leping, nii et sisuliselt oli kokku lepitud süsteem, kus ehitushind kujunes materjalitarnijate ja alltöövõtjatega sõlmitud hangete käigus jooksvalt, millele lisati fikseeritud üldkulud ja kasumi kate.

Selline lepinguvorm ehituses aga ei ole valdavalt levinud. Kui riiklike tellijate lepingud sisaldavad ehitushinna indeksi tõusu puhul kallima ehitushinna ehitajale kompenseerimist, siis eratellijad soovivad Jaan Mäe sõnul valdavalt siiski fikseeritud lõpphinnaga ehituslepinguid.

Merko kirjutab sellistele lepingutele tema sõnul alla küll, aga pärast riski hinnastamist. “Me ei kirjuta automaatselt alla. Loomulikult oleks mõistlik lahendus, kui eratellija kasutaks ehitushinna indeksit, mis ehitaja jaoks riski maandaks.”

Saates avab Männik, kui suur hulk Merko Eesti ehituslepingutest on sõlmitud fikseeritud hinnaga ning kui suure osa moodustavad väiksema riskiga lepingud. Lisaks räägiti pikemalt, kuidas kulges neli ja pool aastat kestnud Arteri kvartali ehitus, kuidas täpselt pandi paika ehitusmaksumus, millised olid tehnoloogilised lahendused ja mis muudab ehituse erakordseks.

Lisaks kommenteeris Ojala avalikkuse tähelepanu alla sattunud tervisekassa üürikulu näitel Arteri üürihindu.

Saadet juhib Lauri Leet.