Tagasi PRO 14.10.25, 14:07 Gaza veresauna lõpetanud Trump nügib ka sõda Ukrainas karmi lõppvaatuseni Nurka surutud Kreml teeb enne kompromisse veelgi meeleheitlikumaid katseid sõda võita.

Sõiduvees USA president Donald Trump kirjutaks enda arvele hea meelega ka rahu Ukrainas.

Foto: Ukraina presidendi kantselei / Scanpix

Küll on hea tunne võita, mõtles ilmselt Donald Trump pärast eilset esinemist Iisraeli parlamendis, kui Knesseti saalist kõlas nii tema nime skandeerimist kui ka mõistagi marulist aplausi. Pantvangid on vabad ja sõda läbi — justkui. Oht klakööride kiitusest liigsesse joovastusse sattuda on ilmselt juba realiseerunud, sest Trumpi kuulutus rahust kogu Lähis-Idas on aastal 2025 sama naiivne kui sajandi alguses Trumpi korraldatud missivõistlustel (sellest pikemalt allpool).

Kuid olgugi et ka Trumpi jutt seitsmest-kaheksast sel ametiajal lõpetatud sõjast on niisamuti rohkem fantaasia vallast, on tal tõepoolest hoog sees. Ning seda hoogu tahaks ära kasutada Volodõmõr Zelenskõi.

Möödunud nädalal sai avalikuks, et USA on aidanud juba suvest saati Ukrainal sügaval Venemaal sihtmärke tabada. Ja kui Trump ka lõpuks kaugmaarakette annaks, poleks perspektiiv Kremli tabamisest enam üksnes teoreetiline.

Mõttekoja FPRI mainekas sõjaasjatundja Rob Lee ütleb, et lähikuudel ootab Venemaad sõja jätkamise suhtes murdepunkt — ründamise hind läheb liiga kõrgeks, mistõttu peab olema Vladimir Putini prioriteet Ukraina toetamise murdmine. See tähendab veelgi meeleheitlikumaid samme, mis nõuavad Euroopaltki kindlat meelt.

Nagu nentis hiljutises analüüsis ka mõttekoja IISS teadur Nigel Gould-Davies, peab Euroopa näitama Venemaale, et sõja jätkamine muutub tema jaoks liiga kulukaks. Kui ta seda ei tee, on tagajärjeks signaal Kremlile, et Euroopat on võimalik veel hirmutada: “Eskalatsiooni kartmine viib selle esilekutsumiseni.”

Et nõrkus või isegi kompromissivalmidus on Kremlile üksnes provokatsioon, teavad eestlased või poolakad niikuinii. Loodetavasti on saanud sellest lõpuks aru ka sakslased.

USA-Hiina kaubandustüli krutib taas pingeliseks. Nädalavahetusel ähvardas Donald Trump, et kehtestab novembrist Hiinale uued 100protsendilised tollid ja tühistab kuu lõppu plaanitud kohtumise Xi Jinpingiga — seda reaktsioonina Hiina plaanile kehtestada novembrist ekspordipiirangud muldmetallidele.

Ehkki Trump tõmbas nädala alguses tagasi ja tema samme tõlgendatakse taandumise või lausa TACOna — akronüüminali sellest, kuidas Trump lõpuks alati araks lööb —, peegeldab olukord ka Hiina kehva seisu.