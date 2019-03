Idee tulevikuks – isikustatud maksukonto

Senine solidaarne sotsiaalkaitse peab tulevikus asenduma järjest suurema isikustatud osaga sotsiaalkindlustuse süsteemis, kirjutab Arenguseire Keskuse ekspert Mari Rell arvamuskonkursi Edukas Eesti artiklis.

Mari Rell Foto: Arenguseire Keskus

Mitte ainult futuristid, vaid ka teadlased kõnelevad multietapilisest elust. Kui praegu on valdav kolmeetapiline elu ehk õppimine, tööelu ja pensionipõlv, siis ajal, mil tehnoloogia muudab töö olemust, meditsiin parandab vanemaealiste elukvaliteeti ja keskmine eluiga kasvab, on järjest ebatõenäolisem, et me töötame üle elukaare samal erialal ja samas kohas.