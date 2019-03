Väekad inimesed, vägev Eesti

Kas see poleks vägev, kui iga eestimaalane jaksaks unistada ja oma unistusi teostada! Igaühe võime ennast täielikult teostada just endale omases suunas ongi edu. See ongi väekus. Kuidas saada väekaks inimese ja vägevaks riigina, arutleb Eduka Eesti arvamuskonkursile saadetud artiklis ettevõtja ja taiji õpetaja Leino Laurimäe.

Leino Laurimäe. Foto: erakogu

Lihtsustatult on igal inimesel 100% seesmisi ressursse. Võime seda nimetada bioloogiliseks võimekuseks või väeks. Väge läheb tarvis kõigeks – unistuste või ideede esilekerkimiseks, organisatsioonide ülesehitamiseks, inimeste ja protsesside juhtimiseks, loominguks, uute teadmiste omandamiseks, sotsiaalseteks missioonideks. Küll oleks hea, kui iga eestimaalane saaks suurema osa sellest 100% väest, mis tal on, pühendada enda asja otsimisele ja ajamisele.