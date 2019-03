Poliitikuid ja ettevõtjaid ühendab kasum

Majandus ja poliitika on vastuolulises sümbioosis, kuid poliitilise protsessiga saab majandusreegleid vaid väänata, mitte murda, kirjutab KPMG partner ja nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere.

Hanno Lindpere Foto: KPMG Baltics

Meeldib see meile või mitte, aga majandus ja poliitika on omavahel alati seotud ning kõigest sadakond aastat tagasi kutsuti majandusteadust (economics) veel poliitökonoomiaks (political economy). Tänapäeval kipume mööda vaatama majanduse ja poliitika vastastikusest sõltuvusest, unustades, et seesama sõltuvus on tegelikult mõlemapoolselt kasulik. Selleks, et kapitalism ja demokraatia saaksid toimida, on tarvis kapitalisti, kes paratamatult tegutseb kasumi nimel.