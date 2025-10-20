Hiina majanduskasv aeglustus viimase aasta väikseimaks
Hiina majanduse kasvutempo oli kolmandas kvartalis viimase aasta aeglaseim, kuid tänu tugevale ekspordile ja tööstustoodangu ootamatule taastumisele usub Peking endiselt, et täidab tänavuse kasvueesmärgi.
Kuivõrd Hiina toetab oma tootmist ja kaubandust palju mastaapsemalt kui Euroopa, siis loomulikult on tegu ebaõiglase konkurentsiga, tõdeb Ülemiste kaubanduskeskuse direktor Guido Pärnits, aga üks aspekt häirib teda igasuguse e-kaubanduse juures veel rohkem.
Kuigi USA pangandushiidude ja tehnoloogiaettevõtete äsja avaldatud tulemused polnud laita, on nädala lõpus ookeani tagant hakanud tulema ärevaks tegevaid signaale, rääkisid ajakirjanikud Äripäeva raadio saates “Äripäev eetris”.
Hiina kaubandushiiglaste väikepakkide tsunami on pannud Euroopa ametnikke korralikult pead kratsima, mida teha, et liikmesriikide pakimajandus ei oleks ülekoormatud ning kaugelt ostetud tooted vastaksid meie nõuetele.
Maailma juhtiv kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) teatas kolmanda kvartali puhaskasumi 40% suurusest hüppest. Ettevõte näeb tehisintellekti buumi jätkumist ning prognoosib sama suurt kasvu ka järgmiseks kvartaliks.
Emotsionaalne turundus ei tähenda ainult reklaame, rääkis disainiagentuur Hable juht Otto Jaansoo. Tema sõnul ka koduleht peab tekitama tundeid - esimeste sekundite kogemus ja emotsioon on väga tähtis.