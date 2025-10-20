Eesti riik alustab võlakirjapakkumisega

Viimati emiteeris Eesti pikaajalisi võlakirju rahvusvahelisel kapitaliturul 2024. aasta jaanuaris.
Foto: Liis Treimann
Möödunud aasta jaanuaris emiteeris Eesti Vabariik ühe miljardi euro väärtuses kümneaastaseid valitsuse võlakirju. Toona tegid võlakirjade ostupakkumisi 7,2 miljardi euro ulatuses kokku 180 investorit. Nüüd on lisaemissiooniga plaanis seda võlakirjade mahtu suurendada kuni 500 miljoni euro võrra.
Eile avaldatud uudis, et ka minusugusel lihtsurelikul on võimalik riigile laenu anda, teeb mulle kahtlemata head meelt, samas vaatab mulle halastamatult otsa enda märksa kõrgemale seatud tootluseesmärk.
