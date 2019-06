Remo Kirss: kuidas lahendada paradoks logistikaäris?

Tavapärase majandusloogika järgi tõuseb mahtude suurenemise korral ka efektiivsus, langeb tükihind ja hinnad alanevad. Paradoksaalsel kombel toimub logistikaäris aga midagi hoopis vastupidist: e-kaubanduse mahud tõusevad mühinal, kuid see on samas tapmas odavat ja kiiret kaupade kojuvedu, kirjutab DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss.

Remo Kirss. Foto: DPD

Tegelikult on esmane selgitus siin väga lihtne: e-kaubanduse pideva kasvu juures suureneb iga päev ja suure hooga ka saadetiste arv, mida tuleb eraldi iga kodu ukse taha kohale viia. Arvestades, et kogu kullerteenuse hinnast moodustab 60 kuni 70 protsenti viimane miil (last mile) ehk viimased kilomeetrid enne paki ukse taha jõudmist, siis sadade saadetiste logistika muutubki üha keerulisemaks.