Kohtunik: kohus kiirustas, et Kruuda ei saaks tegevusetuse tõttu riiki hageda

Eelmisel reedel kritiseerisid ajakirjanikud Askur Alas, Aivar Hundimägi ja Rivo Sarapik raadiosaates "Äripäev eetris" Viru maakohtu kohtunikku, et too ASi Rubla vastu esitatud hagi kiiresti tagaseljaotsusega rahuldas. Avaldame kohtunik Ifret Mamedguseinovi vastulause.

Oliver Kruuda. Foto: Andres Haabu

Raadiosaates oli juttu Äripäevas ilmunud artiklist "Kruuda poeg skeemitas end isa pankrotis äri suurimaks võlausaldajaks". Sellest tuli välja, et Oliver Kruuda poeg Karl Kruuda osaühing Consegna esitas isale kuuluva ASi Rubla vastu ligi 25 miljoni euro suuruse nõude, mis varjutab teiste võlausaldajate nõuded, kes kahtustavad, et nõue on fiktiivne.