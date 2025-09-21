Ajakirjanik: sõnavabadust hakkasid hävitama need, kes lubasid seda kaitsta
Rünnak sõnavabaduse vastu maailma mõjuvõimsaimas riigis on muutunud senisest nähtavamaks, jultunumaks, tugevamaks ja häbitumaks, märgib Äripäeva sõsarlehe Delovõje vedomosti ajakirjanik Jaroslav Tavgen.
Meeleavaldaja Jimmy KImmeli plakatiga Los Angeleses El Capitani meelelahutuskompleksi ees, kus telekanal ABC tuntud saadet salvestab.
Foto: AP/Scanpix
Telekanal ABC kõrvaldas ajutiselt eetrist koomik Jimmy Kimmeli. Teda ei vallandatud – ja arvestades anonüümseid teateid, et ABC tahab ta tagasi tuua, ning Kimmeli enda vaikimist, ei saa välistada, et nad tegutsevad telekompaniiga üheskoos.
