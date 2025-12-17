Nouriel Roubini: USA majandusele terendab Kuldkiharakese stsenaarium

Euroopa on otsekui õpikunäide sellest, miks on tähtis vähem produktiivsete ettevõtete kõrvalelükkamine uute, innovaatiliste ja produktiivsemate poolt, kirjutab 2025. aasta majandusnobelist Philippe Aghion.
Tehisaru mõju majandusele on ülehinnatud, sest ta ei suuda peaaegu üldse täita enamikke käsitsi tehtavaid või sotsiaalseid ülesandeid, kirjutab MITi professor Daron Acemoglu, üks tänavustest majandusnobelistidest.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.