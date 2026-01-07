Tiit Hennoste: pea ainus arvestatav optimismi süstija oleks alanevad toiduhinnad
Eesti inimesed ei ole harjunud liigse pessimismiga, olukord ongi objektiivselt kehv, kirjutab meediakriitik ning keele- ja kirjandusteadlane Tiit Hennoste vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Oleme Eestis pessimismiga liialt ära harjunud. Meie optimism peab tuginema teadmisele, et oleme Lääne-Euroopast sitkemad ja kiiremad, kirjutab LHV juht Mihkel Torim vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Taavi Rõivasel oli peenhäälestuse ajastu osas õigus, isegi kui selle üle naerdi. Eesti ellu toob värskendava suuna see, kui taas suurelt ja väärtuspõhiselt mõtlema hakata, kirjutab investor Tauri Alas vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?