Peeter Raudsepp: optimismi ei ole mõtet kunstlikult üles kütta
Aus hinnang majanduse seisule, ilma hirmutamise ja ilustamiseta, loob aluse usaldusele. Usaldus omakorda on eeltingimus investeeringutele ja kasvule, kirjutab Tallinna linnapea Peeter Raudsepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Olukord maailmas on pingeline ja pealtnäha optimismiks ruumi polegi. Tegelikult on lood vastupidised ja võimalused rikastumiseks suured, kirjutab kommunikatsiooniekspert Janek Mäggi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eesti inimesed ei ole harjunud liigse pessimismiga, olukord ongi objektiivselt kehv, kirjutab meediakriitik ning keele- ja kirjandusteadlane Tiit Hennoste vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Tartu vanalinnas tegutsev hotell Soho on läbinud põhjaliku uuenduskuuri, millega astuti samm kõrgemasse kvaliteedi- ja hinnaklassi. Ketihotellidega konkureerides panustab Soho personaalsele teenindusele, paindlikkusele ja nutikale hinnastamisele.