Heigo Kaldra: on viimane aeg ohvrirollist välja tulla ja tegutsema hakata
Positiivsel suhtumisel ja selle pinnalt tekkival sünergial on märksa suurem võim, kui tavaliselt tunnistatakse, kirjutab personalifirma Manpower Baltikumi juht Heigo Kaldra vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.